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لطيفة: "نفسي أقدم مسرحية غنائية وألف بيها الوطن العربي"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة لطيفة، كلمات تغازل بها المسرح الغنائي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتبت: "‏واحشني المسرح الغنائي إللي بجد ولو تسألوني أمنيتك ايه؟ أقلكم أعمل مسرحيه غنائية كل سنة وألف بها كل الوطن العربي.

وتابعت لطيفة قائلة: "المسرح الغنائي عالم ساحر وراقى وهادف".

وعلق احد المتابعين عليها قائلًا: "‏‎والله وإنتي وحشانا قوي، وأي حاجة منك هيبقى يابختنا بجد لو ـمنيتك تحققت".

يذكر أن "لطيفة" قدمت العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا ، مين يقول ، اكثر من روحي بحبك ، مسا الجمال ، عشان بحبك ، هات قلبي وروح ، ماوحشتكش

وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها : فيلم " سكوت حنصور"، مسلسل "لحظات حرجة"، مسلسل "كلمة سر".
وظهرت "لطيفة" عبر برنامج خاص بها "يلا نغني" تم عرضه من قبل على قناة Mbc1.

وقدمت "لطيفة" برنامج " حكايات لطيفة" عرض على Dmc.


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الكلمات المفتاحية

مسرحية مسرح لطيفه فن غنائية الفجر الفني

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