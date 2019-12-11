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لطيفة: "نفسي أقدم مسرحية غنائية وألف بيها الوطن العربي"
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
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روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة لطيفة، كلمات تغازل بها المسرح الغنائي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".
وكتبت: "واحشني المسرح الغنائي إللي بجد ولو تسألوني أمنيتك ايه؟ أقلكم أعمل مسرحيه غنائية كل سنة وألف بها كل الوطن العربي.
وتابعت لطيفة قائلة: "المسرح الغنائي عالم ساحر وراقى وهادف".
وعلق احد المتابعين عليها قائلًا: "والله وإنتي وحشانا قوي، وأي حاجة منك هيبقى يابختنا بجد لو ـمنيتك تحققت".
يذكر أن "لطيفة" قدمت العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا ، مين يقول ، اكثر من روحي بحبك ، مسا الجمال ، عشان بحبك ، هات قلبي وروح ، ماوحشتكش
وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها : فيلم " سكوت حنصور"، مسلسل "لحظات حرجة"، مسلسل "كلمة سر".
وظهرت "لطيفة" عبر برنامج خاص بها "يلا نغني" تم عرضه من قبل على قناة Mbc1.
وقدمت "لطيفة" برنامج " حكايات لطيفة" عرض على Dmc.
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