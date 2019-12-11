لطيفة: "نفسي أقدم مسرحية غنائية وألف بيها الوطن العربي"



وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها : فيلم " سكوت حنصور"، مسلسل "لحظات حرجة"، مسلسل "كلمة سر".

وظهرت "لطيفة" عبر برنامج خاص بها "يلا نغني" تم عرضه من قبل على قناة Mbc1.



وقدمت "لطيفة" برنامج " حكايات لطيفة" عرض على Dmc.

يذكر أن "لطيفة" قدمت العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا ، مين يقول ، اكثر من روحي بحبك ، مسا الجمال ، عشان بحبك ، هات قلبي وروح ، ماوحشتكش