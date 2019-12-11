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وعد مباراة بايرن ليفركوز ويوفنتوس اليوم الأربعاء 11/12/2019 bayern leverkusen VS juventus champions league

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الصو
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يستعد ملعب باي أرينا معقل بايرن ليفركون الألماني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين أصحاب الأرض ضد يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى بايرن ليفركوزن، لحصد نقاط المباراة الثلاث وتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره، أملًا في تعثر أتليتكو مدريد الإسباني أمام لوكوموتيف موسكو الروسي، وخطف بطاقة التأهل الثانية للدور الستة عشر من البطولة.

موعد مباراة بايرن ليفركوزن الألماني ضد يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

وتُقام مباراة بايرن ليفركوزن الألماني ضد يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ليفركوزن الألماني ويوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة بايرن ليفركوزن الألماني ضد يوفنتوس الإيطالي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

ويحتل يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة وتأهل رسميًا للدور المقبل، فيما يحتل أتليتكو مدريد الإسباني المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبايرن ليفركوزن الألماني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يحل لوكوموتيف موسكو الروسي، بالمركز الأخير برصيد 3 نقاط وتأكد خروجه من المنافسة.
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