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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام اليوم الأربعاء 11/12/2019 tottenhamVS bayern munich champions league

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
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بايرن ميونخ وتوتنهام
بايرن ميونخ وتوتنهام
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه توتنهام اإنجليزي، في ختام مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، حيث حسم الفريقين صعودهما لدور الـ 16، حيث ضمن بايرن ميونخ صدارة المجموعة مسبقاً، كما ضمن توتنهام التأهل كوصيف في المجموعة الثانية.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة بايرن ميونخ ضد توتنهام

1- بايرن ميونخ 15 نقطة
2- توتنهام 10 نقاط
3- النجم الأحمر 3 نقاط
4- أوليمبياكوس نقطة واحدة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد توتنهام

ومن المتوقع أن يبدأ هانز فليك المدير الفني للبايرن مباراة توتنهام بالأسماء التالية

حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنيامين بافارد – خافي مارتينيز – جيروم بواتينج – دافيد ألابا
خط الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جرويتسكا – فيليب كوتينيو
خط الهجوم: إيفان بيرسيتش – روبيرت ليفاندوفيسكي – سيرجي جنابري.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: باولو جازينجا 
خط الدفاع: كايل والكر بيترز – خوان فويث – دافينسون سانشيز – داني روز
خط الوسط: موسى سيسوكو – أوليفير سكيب – جيوفاني لوسيلسو
خط الهجوم: رايان سيسنيون – تروي باروت – كريستيان إيركسين.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، ويديرها الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.

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