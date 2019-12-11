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أهداف مباراة - إنتر ميلان 1 × 2 برشلونة
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
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محمد مرعي
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خرج نادي إنتر ميلان الإيطالي من دوري أبطال أوروبا من الباب الصغير، عقب خسارته أمام بدلاء برشلونة بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو.
وعلى عكس مجريات الأمور التيس كانت تشير بأن إنتر هو الأفضل، سجل برشلونة الهدف الأول عبر كارليس بيريز، الذي إستغل خطأ جودين ليودعها الشباك في الدقيقة 23.
رد الإنتر بهدف البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 44 من صناعة زميله المتألق لاوتارو مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي.
سجل البديل أنسوا فاتي هدف الفوز بعد نزوله بثوان قليلة في الدقيقة 86، ليقتل أحلام النيرادزوري تماماً، ويودع الإنتر البطولة من الدور الأول، ليتحول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي، في ظل فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين لهدف.
الترتيب النهائي للمجموعة السادسة
1- برشلونة 14 نقطة
2- بوروسيا دورتموند 10 نقاط
3- إنتر ميلان 7 نقاط
4- سلافيا براغ نقطتان.
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