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في الذكرى الـ48 لوفاته.. تعرف على إمام المنشدين "طه الفشني"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:41 ص
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إمام المنشدين طه الفشني
إمام المنشدين طه الفشني
جرجس ميلاد
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عرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقريرا تليفزيونيا عن إمام المنشدين الشيخ طه الفشني، وذلك إحياءا لذكرى وفاته الثامنة والأربعين.

- ولد الشيخ طه مرسي الفشني عام 1900 م بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف
- بدأ حياته العملية مطربًا ولكنه لم يستمر طويلًا، ثم أصبح من أشهر المنشدين والمبتهلين في أنحاء مصر كلها بل وقطبًا من أقطاب الإنشاد والتواشيح في العالم الإسلامي أجمع
- كان المؤذن الأول لمسجد الإمام الحسين
- واشتهر بقراءته لسورة الكهف يوم الجمعة
- صاحب مدرسة متميزة في التلاوة والإنشاد
- كان من أوائل المقرئين الذين ظهروا على شاشة التليفزيون منذ بدء الإرسال في مصر.
- مقرئ ومنشد الإذاعة المصرية على مدى ثلث قرن
- ومن أشهر ابتهالاته "الأذان بمقام البياتي، الآذان بمقام الرست، الآذان بمقام الحجاز، ملكت عنان العز، إن الصوم، إلهي إن يكن ذنبي عظيما، يا رسول الله يا خير البرايا، يا رسول الله، إلهي أنت مولاي، مولاي الهادي، إله العرش، سبحان من تعنو الوجوه، ميلاد طه كامل، الله زاد محمد تعظيما، إمام المرسلين، يا أرض الحجاز، مولاي كتبت رحمة الناس عليك".
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الكلمات المفتاحية

يا رسول الله يا خير البرايا يا أرض الحجاز طه الفشني الأذان بمقام الرست الأذان بمقام الحجاز الأذان بمقام البياتي آن الصوم إمام المرسلين إلهي أنت مولاي

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