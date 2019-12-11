موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الأربعاء 11/12/2019 WADI DEGLA vs AL AHLY

يعود فريق الأهلي لماراثون منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي فريق وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر لعام 2019، ضمن فعاليات الجولة السابعة من البطولة المحلية بالموسم الحالي، وهي المباراة التي ستقام على ستاد "السلام" الملعب الرسمي للمارد الأحمر.





موقف الفريقين في الدوري الممتاز:





يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز بـ 4 مباريات خاضها بالبطولة حتي الآن، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، ولم يحقق أي انتصار في الدوري بالموسم الحالي.





موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء:





تقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء 11 – 12 – 2019 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.





تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة:





تذاع مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة تايم سبورت TIME SPORT المصرية على التردد الأرضي والفضائي، حيث يمكنكم استقبال القناة على القمر الصناعي "نايل سات" على تردد (11449)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5/6)، ويتولي التعليق على المباراة (محمد الكواليني)

كما يمكنكم استقبال البث الأرضي للقناة علي أجهزة التليفزيون عبر تردد UHF 32، ويحتاج استقبال القناة على التليفزيون الأرضي (إريال عادي)، ثم تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.





وستذاع مباراة الأهلي ضد وادي دجلة على قناة أون سبورت ON SPORT عبر البث الفضائي على القمر الصناعي "نايل سات" على تردد (10853)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5 / 6)، ويتولي التعليق على المباراة (أيمن الكاشف).