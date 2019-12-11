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الكنيسة تحيي تذكار السنة الثالثة لشهداء البطرسية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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شهداء البطرسية
شهداء البطرسية
حازم رفعت
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، تذكار العام الثالث على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شهيد من الأقباط خلال حضورهم صلاة القداس الإلهي بالكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، صباح الأربعاء، القداس الإلهي، بالكنيسة البطرسية احتفالا بتذكار مرور العام الثالث على استشهادهم، بحضور عدد كبير من الآباء الكهنة وأسر الشهداء.

يذكر أن الحادث الإرهابي قد وقع في الحادي عشر من شهر ديسمبر من عام 2016، خلال حضور عدد من المصلين للقداس الإلهي بالكنيسة البطرسية، وذلك بعدما فجر انتحاري نفسه، ما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا أغلبهم من النساء والأطفال.
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الكلمات المفتاحية

شهداء تفجير الكنيسة القبطية البطرسية الاقباط

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