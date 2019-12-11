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أغنية نداء شرارة "حبيتك بالتلاتة" تتجاوز 10 ملايين مشاهد عبر يوتيوب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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عبرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بوصول أغنيتها الجديدة "حبيتك بالتلاتة" إلى 10 مليون مشاهد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "شرارة" قائلة: "‏١٠ مليون استماع على يوتيوب فقط، ‏حب كبير إلكم،، ألف مبروك لكل عروس شاركتني فرحتها، ‏بفيديو للأغنيه الله يهنيكم وعقبال عند ‏كل الصبايا بحبكم".

وبادلها التعليق الشاعر أحمد حسن راؤول" مؤلف الأغنية قائلًا: "كان في تحدي بيني وبين الفنانة نداء شرارة: "أنا قولتلها هنجيب ١٠ مليون في سنة يعني في مارس ٢٠٢٠ وهي قالتلي هنجيب ١٠ مليون قبل شهر يناير، وهي كسبت مبروك علينا ١٠ مليون مشاهدة على يوتيوب فقط لحبيتك بالتلاتة".

وعلق أحد المتابعين قائلًا: "ألف مبروك تستاهلي أكتر من نجاح لنجاح، بحبك وبعشق كل أغانيكي". 

يذكر أن "شرارة" قدمت العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".



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الكلمات المفتاحية

نداء شرارة منوعات مزيكا اغنية

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