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تنفيذ حكم إعدام الإرهابي المعتدي على كنيسة مارمينا بحلون (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
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الإرهابي الذي تم إعدامه
الإرهابي الذي تم إعدامه
جرجس ميلاد
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نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا، بحق المحكوم عليه إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، في ديسمبر 2017، الهجوم الذى اسفر عن استشهاد 8 مواطنين، وأمين شرطة مُكلف بتأمين الكنيسة.

وتمكن أحد المواطنين -وقتها- بمغافلة الإرهابي ونجح في الامساك به، ومن ثم تجمهر المواطنون حوله وامسكوه وسلموه للشرطة، في واقعة أكدت شجاعة المواطن المصري ضد الإرهاب.

وعرض برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، تقريرا تليفزيونيا عن الحادثة، لافتا إلى أن "إسماعيل" واحدا من أخطر الإرهابيين الذين سقطوا في يد قوات الأمن، وذلك بعد ثبوت تورطه وارتكابه عمليات إرهابية مختلفة، واعتناقه الفكر التكفيري المتشدد.

وصل تشدده إلى حد تكفير لعبة "الطاولة" بالمقاهي، وكان له واقعة شهيرة وهي إطلاق النار على رواد أحد المقاهي بالجيزة، بتاريخ 23 ديسمبر 2017، والتي أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 5 آخرين.
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الكلمات المفتاحية

هجوم كنيسة مارمينا بحلون حكم الاعدام إرهاب

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