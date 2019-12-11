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عاجل.. كارمن سليمان تتجاهل تحذير ساندي بعد اتهام الأخيرة لها بسرقتها وتتخذ فورا هذا الإجراء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تجاهلت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، اتهام الفنانة ساندي، لها بأنها تتعدى على حقوقها الفكرية والملكية، بعدما وضعت نفس شعار ساندى، في أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "بصاتك".

َونشرت الفنانة كارمن سليمان، البرومو الرسمي للفيديو كليب "بصاتك" والمقرر طرحه قريبًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، ورغم ان ساندي، وجهت لها اتهم مباشر بأنها سرقت حقوهقا الفكرية.

َوكانت نشرت الفنانة ساندى، بعد طرح البوستر الدعائي لأ غنية كارمن سليمان، الشعار الخاص بها قائلة: "للتوضيح ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات الاصقه اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة".

وأضافت: "بعتبر ده تعدي علي حقوقي الملكية الفكرية لأن ما يصحش اتعب ولأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة ويجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد انها اتنست".

واختمت ساندي حديثها قائلة" وانا في الأصل صاحبه العلامه التجاريه ومتوثقه بالأوراق والتواريخ شكرا صديقتي الغالية".


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كارمن سليمان فنان سرقة ساندي تحذير الفجر الفني

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