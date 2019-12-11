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"رفع أسعار تذاكر القطارات.. تحذيرات من "البوس".. وتطبيق العلاوات الخمس".. أبرز أخبار توك شو الثلاثاء
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
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كساب أحمد - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي – رقية جمال – داليا الحسين – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
خالد الجندي: الصحابة ليسوا "سوبر مان".. ويمكن أن نكون مثلهم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك العديد من البرامج التي تحكي عن قصص عظيمة للسلف الصالح، معقبًا: "السلف الصالح جميل وتقي وطاهر نجيب أغنية ونقعد نغني".
استشاري علاقات أسرية: 50% معدلات الطلاق في مصر.. وأنصح بإطالة فترة الخطوبة
وكشف الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، عن معدلات صادمة للطلاق في مصر، مشيرا إلى أنها وصلت من 46 إلى 50%، موضحًا أن من بين أسباب الطلاق عدم اختيار الشريك المناسب، مع انفعالات وعصبية الأزواج ومد الأيدي على النساء، مناشدًا بإطالة فترة الخطوبة، مشيرًا إلى أن هناك إناس ضربوا أرقام قياسية في الطلاق حيث يحدث الطلاق بعد أسبوعين من الزواج.
عاجل.. "السكك الحديد" تكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات
وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن موعد تحريك اسعار تذاكر القطارات، مشيرا إن السكة الحديد تخدم الشعب المصري بالكامل، منوها أنهم من أقل وسائل المواصلات بمصر في سعر التذكرة، ولهذا هناك إقبال من المواطنين على استخدام السكك الحديدية.
بعد إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان.. التنمية المحلية: الحملة مستمرة على الأحياء
من جهته وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الشكر للإعلامي أحمد موسى وبرنامج "على مسئوليتي"، على تقديمه الصورة الواقعية فى الأحياء دون مزايدات، مؤكدًا أن الحكومة مهتمة بخدمة المواطن، وكذلك الإعلام، موضحا ان الحملة على المسئولين مستمرة.
وزيرة الهجرة: المستثمرون انبهروا بالصناعات اليدوية بمدينة دمياط للأثاث
كما كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل اجتماعا مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب بمدينة الأثاث، مشيرة إلى أنه بعد افتتاح مدينة دمياط للأثاث كان لابد لوزارة الهجرة أن تعمل على الترويج هذه المدينة للمصريين في الخارج طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
رسالة نارية من محمد الباز لـ أيمن نور: رمز للخيانة
واستمر لإعلامي محمد الباز، في الهجوم على الهارب أيمن نور، حيث رد على ادعائه بأنه يعاديه، قائلًا: "لا نعادي الأجير الهارب أيمن نور، ولكن نكشف خيانته".
خالد الجندي: الصالحون أفضل من الملائكة لهذا السبب (فيديو)
وصرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصالحين من البشر أفضل من سائر الأجناس، حتى أفضل من الملائكة، وهذا هو المعروف عند جمهور أهل السنة.
بشرة سارة من البرلمان بشأن توقيت صرف "العلاوات الخمس"
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتفعيل عملية صرف العلاوات الخامسة، وهذا القانون الآن في مجلس الدولة للمراجعة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
خالد الجندي: الصحابة ليسوا "سوبر مان".. ويمكن أن نكون مثلهم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك العديد من البرامج التي تحكي عن قصص عظيمة للسلف الصالح، معقبًا: "السلف الصالح جميل وتقي وطاهر نجيب أغنية ونقعد نغني".
استشاري علاقات أسرية: 50% معدلات الطلاق في مصر.. وأنصح بإطالة فترة الخطوبة
وكشف الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، عن معدلات صادمة للطلاق في مصر، مشيرا إلى أنها وصلت من 46 إلى 50%، موضحًا أن من بين أسباب الطلاق عدم اختيار الشريك المناسب، مع انفعالات وعصبية الأزواج ومد الأيدي على النساء، مناشدًا بإطالة فترة الخطوبة، مشيرًا إلى أن هناك إناس ضربوا أرقام قياسية في الطلاق حيث يحدث الطلاق بعد أسبوعين من الزواج.
عاجل.. "السكك الحديد" تكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات
وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن موعد تحريك اسعار تذاكر القطارات، مشيرا إن السكة الحديد تخدم الشعب المصري بالكامل، منوها أنهم من أقل وسائل المواصلات بمصر في سعر التذكرة، ولهذا هناك إقبال من المواطنين على استخدام السكك الحديدية.
بعد إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان.. التنمية المحلية: الحملة مستمرة على الأحياء
من جهته وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الشكر للإعلامي أحمد موسى وبرنامج "على مسئوليتي"، على تقديمه الصورة الواقعية فى الأحياء دون مزايدات، مؤكدًا أن الحكومة مهتمة بخدمة المواطن، وكذلك الإعلام، موضحا ان الحملة على المسئولين مستمرة.
تصريح قوي لرئيس جنوب إفريقيا بشأن السيسي
وقال الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، إن المصريين ساعدوا شعب جنوب أفريقيا كثيرا في الوصول إلى حريتهم، موضحا أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت جوانب عدة، واتفقوا على زيادة حجم الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، إن المصريين ساعدوا شعب جنوب أفريقيا كثيرا في الوصول إلى حريتهم، موضحا أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت جوانب عدة، واتفقوا على زيادة حجم الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وزيرة الهجرة: المستثمرون انبهروا بالصناعات اليدوية بمدينة دمياط للأثاث
كما كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل اجتماعا مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب بمدينة الأثاث، مشيرة إلى أنه بعد افتتاح مدينة دمياط للأثاث كان لابد لوزارة الهجرة أن تعمل على الترويج هذه المدينة للمصريين في الخارج طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
رسالة نارية من محمد الباز لـ أيمن نور: رمز للخيانة
واستمر لإعلامي محمد الباز، في الهجوم على الهارب أيمن نور، حيث رد على ادعائه بأنه يعاديه، قائلًا: "لا نعادي الأجير الهارب أيمن نور، ولكن نكشف خيانته".
محمد سعودي يكشف تفاصيل القانون الموحد لزيادة المعاشات
وكشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عن تفاصيل القانون الموحد لزيادة المعاشات، قائلًا::أبرز بنود القانون الموحد وضع حد أدنى للمعاشات مرتبط بالحد الأدنى للأجر التأميني".
وكشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عن تفاصيل القانون الموحد لزيادة المعاشات، قائلًا::أبرز بنود القانون الموحد وضع حد أدنى للمعاشات مرتبط بالحد الأدنى للأجر التأميني".
خالد الجندي: الصالحون أفضل من الملائكة لهذا السبب (فيديو)
وصرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصالحين من البشر أفضل من سائر الأجناس، حتى أفضل من الملائكة، وهذا هو المعروف عند جمهور أهل السنة.
مؤلف ممالك النار: المسلسل ليس له أي توجيهات سياسية.. ونقل الأحداث بحيادية
ورد قال السيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل ممالك النار، على ادعاءات ان المسلسل له توجيهات سياسية، مشيرا إلى انه يجب على صناع الأعمال الفنية والدرامية أن يهتموا بالكم والكيف، وليس الكم على حساب الكيف.
ورد قال السيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل ممالك النار، على ادعاءات ان المسلسل له توجيهات سياسية، مشيرا إلى انه يجب على صناع الأعمال الفنية والدرامية أن يهتموا بالكم والكيف، وليس الكم على حساب الكيف.
تامر أمين لـ الشباب: "بدل ما تدخل الإنترنت تشقط.. اعرف معلومة تفيدك"
ووجه الإعلامي تامر أمين، نصيحة للشباب، مشيرا إلى أنه فوجىء أن شريحة كبيرة من الشباب لا تعرف من هو المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية أمس، معقبا: "كت قاعد مع مجموعة من أصدقائي أمس وبقولهم سمير سيف مات.. معرفوش مين سمير سيف"، معتبرًا أن سؤال مصري عن سمير سيف وعدم معرفته به "عيب".
ووجه الإعلامي تامر أمين، نصيحة للشباب، مشيرا إلى أنه فوجىء أن شريحة كبيرة من الشباب لا تعرف من هو المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية أمس، معقبا: "كت قاعد مع مجموعة من أصدقائي أمس وبقولهم سمير سيف مات.. معرفوش مين سمير سيف"، معتبرًا أن سؤال مصري عن سمير سيف وعدم معرفته به "عيب".
وزير الصحة الأسبق يحذر من البوس.. والسبب خطير (فيديو)
حذر الدكتور محمد عوض الدين، وزير الصحة الأسبق، من التقبيل أثناء الإصابة بالنزلات البرد، قائلا: "يا ريت لما حد يكون عند برد، بلاش يبوس حد، بلاش راجل يبوس ست، أو ست تبوس ست أو راجل يبوس راجل، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى، والأكثر خطورة هو السعال في الوجه دون قصد".
حذر الدكتور محمد عوض الدين، وزير الصحة الأسبق، من التقبيل أثناء الإصابة بالنزلات البرد، قائلا: "يا ريت لما حد يكون عند برد، بلاش يبوس حد، بلاش راجل يبوس ست، أو ست تبوس ست أو راجل يبوس راجل، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى، والأكثر خطورة هو السعال في الوجه دون قصد".
تصريح صادم من فاروق الباز عن مستوى التعليم في مصر
قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن الأمريكية، إن تطوير التعليم في مصر في حاجة لبعض الوقت، خاصة أن التعليم ساء جدًا، معقبًا: "التعليم في مصر خاب أووي".
قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن الأمريكية، إن تطوير التعليم في مصر في حاجة لبعض الوقت، خاصة أن التعليم ساء جدًا، معقبًا: "التعليم في مصر خاب أووي".
في مداخلة مع سيد علي.. خطيب: وزير الأوقاف بيعاندنا وبيعملنا كالأعداء (فيديو)
قال الشيخ عبد الرحمن إبراهيم، أحد خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف، إن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، يعاند خطباء المكافأة بصورة شرسة، وكأنهم أعدائه، معقبًا: "وزير الأوقاف يكاد يكون أقوى من مجلس الشعب، ومن أي مؤسسة في الدولة، يقاتل فينا كأننا جنود مقاتلين في حرب ضده".
قال الشيخ عبد الرحمن إبراهيم، أحد خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف، إن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، يعاند خطباء المكافأة بصورة شرسة، وكأنهم أعدائه، معقبًا: "وزير الأوقاف يكاد يكون أقوى من مجلس الشعب، ومن أي مؤسسة في الدولة، يقاتل فينا كأننا جنود مقاتلين في حرب ضده".
بشرة سارة من البرلمان بشأن توقيت صرف "العلاوات الخمس"
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتفعيل عملية صرف العلاوات الخامسة، وهذا القانون الآن في مجلس الدولة للمراجعة.
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