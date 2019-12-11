ليون يصل إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوربا رغم التعادل مع لايبزج

صعد فريق ليون الفرنسي إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله مع لايبزج الألماني 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة.





وسجل هدفي لايبزج إيميل فورسبيرح في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وتيمو فيرنر في الدقيقة 33 من ركلة جزاء أيضا، فيما سجل هدف ليون حسام عوار في الدقيقة 50، وممفيس ديباي في الدقيقة 82.





ورفع ليون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، كمار فع لايبزج رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، ليصعدا سويا إلى دور الستة عشر.





ولم يشفع الفوز الذي حققه فريق بنفيكا البرتغالي على زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 / صفر في تأهل أي منهما للدور المقبل، حيث انتقل بنفيكا للعب في الدوري الأوروبي فيما ودع الفريق الروسي المنافسات الأوروبية.





وسجل أهداف بنفيكا فرانكو سيرفي في الدقيقة 47 ولوي ميجيل ألفونسو في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وسردار أزمون، لاعب زينيت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.





وشهدت المباراة طرد دوجلاس سانتوس لاعب زينيت سان بطرسبرج في الدقيقة 56.





ورفع بنفيكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد زينيت عند سبع نقاط في المركز الرابع الأخير.





وتأهل بنفيكا للعب في الدوري الأوروبي متفوقا على زينيت سان بطرسبرج بفارق الأهداف المسجلة في المباراتين اللتين جمعتهما حيث خسر بنفيكا في مباراة الذهاب 1 / 3 قبل أن يفوز اليوم بثلاثية نظيفة، مسجلا مجموع أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لزينيت.