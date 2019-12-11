مفاجأة.. 5 فنانين من مختلف العالم يهدون أغنية منتدى شباب العالم









والمقرر أن تبدأ فعاليات منتدى شباب العام في يوم 13 ديسمبر، كما تبدأ عروضه المختلفة على مدار يومي 15 و16 ديسمبر المقبلين.



ويشارك في أغنية منتدى شباب العام، العديد من النجوم بمختلف العالم، وعلى رأسهم المطربة الشهيرة غالية بن علي، الشهيرة بـ "الغجرية" للمشاركة في فعاليات الموسم الثاني من عروض وحفلات مسرح منتدى شباب العالم.





تقدم إدارة مسرح منتدى شباب العام بدورته الثالثه ورشة خاصة لخمسة شباب فنانين كانوا شاركوا في العام الماضي ضمن فعاليات منتدى شباب العام، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وجاءت الشباب المنضمين لمسرح منتدى شباب العام، من مختلف دول العالم وهما روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك.