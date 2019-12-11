"راسمك في خيالي" لحماقي تقترب من مليوني في أقل من يومين (فيديو)









أغنية ”راسمك في خيالي“، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع تميم وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج مصطفى عامر.



وظن البعض أن حماقي، استعان بالشاب وحبيبته أبطال المشهد الرومانسي الذي قدماه على أغنيته خلال حفله الغنائي مؤخرًا وجعلهما أبطال كليب الأغنية، ولكن ليست هذه الحقيقة، فكان هذا المشد ضمن مشاهد الفيديو كليب، حيث نشرت الفتاة صورة لها من كواليس الكليب وهي تظهر بنفس الزي الذي ارتدته في الحفل وأتضح من ذلك أنه كان أثناء التحضير لتصوير الكليب، وظهرت العديد من اللقطات في الكليب من نفس الحفل مثل عزف حماقي على البيانو، مرتديا نفس الثياب.





وتقول كلمات الأغنية: "ياما حكيت للناس عليك وللأيام قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام، قالوا ملاك بتحلم بيه ومش انسان راهنت عليك واديني بقيت انا الكسبان، أنا راسمك في خيالي من قبل ما اكون وياك، وسنين وانا بستناك عايش على نار الشوق، قالوا عليا ليالي عايش في أمل كداب مسكين ماشي ورا سراب، ومسيره في يوم هيفوق".





حقق فيديو كليب "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي أكثر مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب، منذ طرحه في 9 ديسمبر الجاري.