شيخ الطريقة العزمية يعلق على إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب تفسيره الخاطئ للقرآن (فيديو)

علق الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، على إحالة أمام مسجد للتحقيق بسبب تفسيره الخاطئ للقرآن، وتشكيله طريقة صوفية جديدة، دون ترخيص، مشددا على أنه لم يتقدم بطلب لإنشاء طريقة.



وقال "أبو العزايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن تكوين الطرق الصوفية الجديدة له العديد من الإجراءات، المتمثلة في التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وبعد ذلك يتم الاطلاع على حجم المردين لهذه الطريقة، والمنهج الخاص بالطريقة لمعرفة كونه مخالف للسنة أم لا.



وتابع أن خطيب أوقاف الغربية، لم يتقدم بطلب من الأساس لإنشاء طريقة صوفية، لافتَا إلى أن مجلس الطرق الصوفية إذا وافق على إنشاء طريقة جديدة، فلابد أن يتبع هذه الموافقة موافقة أخرى من قبل وزارة الأوقاف.

