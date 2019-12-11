معتز عبد الفتاح: مصر قدمت نموذجًا جيدًا لتوحيد الدولة

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن علاقات الرؤوساء ببعضهم البعض هي المحور الأساسي الذي تعبر العلاقات بين الدول عليه.



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن طفرة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أحدثت طفرة في استغلال موارد القارة الإفريقية.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه لا توجد دولة في إفريقيا قادرة على أداء الدور المصري الحالي في قيادة القارة؛ لأن معظم الدول في القارة غير مستقرة، متابعًا: "في دول بتغلي بالفعل"، لافتًا إلى أن مصر تحولت من دولة غير مستقرة إلى دولة مستقرة تمامًا، وكانت نموذجًا للدول الإفريقية في حالة الاستقرار التي وصلت إليه، معلقًا: "كل حتة في مصر بقت أمان، وقدمت نموذجًا جيدًا لتوحيد الدولة".

