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خبير لوائح: الزمالك يخسر 60 مليون جنيه بسبب كهربا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
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كهربا بقميص الأهلي
كهربا بقميص الأهلي
ريهام عبد المحسن
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كشف محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه من المحتمل أن يخسر الزمالك 4 ونصف مليون دولار بسبب محمود كهربا نجم افيش البرتغالي الذي سينتقل في الفترة المقبلة إلى الأهلي.

وقال بيومي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الأهلي ليس طرفا في هذا النزاع سواء من قريب أو من بعيد والزمالك يستحق تعويض بسبب خرق كهربا لعقده والنادي البرتغالي أفيش يجب عليه دفع التعويض".
وأضاف :"بمجرد تسجيل كهربا في قائمة الأهلي يسقط فورا على النظام من قائمة الزمالك".

وتابع :"النادي البرتغالي افيش قد يتواصل مع الأهلي من أجل دفع غرامة كهربا في حالة صدورها".

وأردف قائلا :"خسارة الزمالك لن تقل عن 4 ونصف مليون دولار في صفقة كهربا وأتوقع توقيع غرامة على كهربا قد تصل إلى 510 ألف دولار".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"إذا اتفق افيش البرتغالي مع الأهلي على انتقال كهربا فلن يتم إيقاف اللاعب".
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نادي الزمالك كهربا النادي الأهلي الكورة المصرية الدوري المصري

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