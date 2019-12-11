خبير لوائح: الزمالك يخسر 60 مليون جنيه بسبب كهربا

كشف محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه من المحتمل أن يخسر الزمالك 4 ونصف مليون دولار بسبب محمود كهربا نجم افيش البرتغالي الذي سينتقل في الفترة المقبلة إلى الأهلي.





وقال بيومي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الأهلي ليس طرفا في هذا النزاع سواء من قريب أو من بعيد والزمالك يستحق تعويض بسبب خرق كهربا لعقده والنادي البرتغالي أفيش يجب عليه دفع التعويض".

وأضاف :"بمجرد تسجيل كهربا في قائمة الأهلي يسقط فورا على النظام من قائمة الزمالك".





وتابع :"النادي البرتغالي افيش قد يتواصل مع الأهلي من أجل دفع غرامة كهربا في حالة صدورها".





وأردف قائلا :"خسارة الزمالك لن تقل عن 4 ونصف مليون دولار في صفقة كهربا وأتوقع توقيع غرامة على كهربا قد تصل إلى 510 ألف دولار".





واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"إذا اتفق افيش البرتغالي مع الأهلي على انتقال كهربا فلن يتم إيقاف اللاعب".