٢١٣ نموذجا لأكثر من ٣٥ فنانا في معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر (صور)

بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال،



وقد افتتح المعرض الفنان التشكيلى الدكتور محمد عبلة، والدكتور المهندس يوسف مظهر، وكيل أول وزارة الصناعة سابقًا، والمهندس حسن القيسى، بمشاركة أكثر من 35 فنانًا، وتميزت هذه الدورة بأول المشاركات النسائية.



وشارك فى المعرض ثلاث فنانات هن "إيمان عادل وأسماء فهمى وعبير سعد الدين"، كما تميز المعرض هذا العام بمشاركة عدد من الأطفال تراوح أعمارهم من ٩ حتى ١٥ سنة، وتخصيص ركن لهم لعرض نماذج مختلفة مثل شجر الكريسماس والكوخ والطائرات وملاعب كرة قدم، والعديد من تماثيل الصلصال.



ضم المعرض ٢١٣ نموذجًا تنوعت خاماتهم وأشكالهم، فكان هناك نماذج لتطور القطارات بمصر عبر العصور، كما ضم المعرض نماذج معمارية مختلفة تضمنت قصر البارون ومسجد الصحابة بشرم الشيخ وكاتدرائية نتردام بباريس، وتزين المعرض بمناذج متنوعه لأنواع عديدة من المراكب والسفن والطائرات الحربية، بالإضافة إلي بعض نماذج جسدت بعض المشاهد اليومية للمواطن المصرى مثل نموذج عربة البطاطا وبائع البرتقال وبيانو الفنانة أم كلثوم والمنزل الريفي البسيط وعربة الحنطور.



تنوعت الخامات المستخدمة بين البلاستيك والخشب والمعدن والصلصال وأعواد الكبريت والكرتون والخردة والصوف والفوم ولكن كان البلاستيك هو البطل الرئيسي لهذه الخامات تلاه الخشب، وقد شهد المعرض حضور نخبة كبيرة من المهتمين بهذا النوع من الفن، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ١٥ ديسمبر الجارى.









افتتح معرض "النماذج المصغرة" فى دورته الثالثة، أمس الثلاثاء بقاعة آدم حنين بالمركز، جيث يقام