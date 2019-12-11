كوكاكولا يستعد لبتروجت بالفوز على فريق 99 بخماسية





واجه الفريق الأول لكوكاكولا، نظيره فريق مواليد 99، في مباراة ودية أقيمت على استاد الشرطة بالعباسية، وانتهت بفوز الفريق الأول بخماسية مقابل هدف وذلك في إطار استعدادات كوكاكولا لمواجهة بتروجيت بالدوري القسم الثاني.



ويستعد فريق كوكاكولا لمواجهة بتروجيت، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري القسم الثاني .



وتألق خلال المباراة الثنائي " عرفات إسماعيل ومحمد علاء لالا"، ، وأحرز أهداف الفريق الأول كلا من " عرفات إسماعيل ومحمد علاء وأنس محمد و سيلا وأحمد عادل"، بينما سجل هدف فريق الناشئين اللاعب أحمد ممدوح .



وكان فريق كوكاكولا قد تعادل مع سيراميكا، بهدف لكل منهما، ويحتل فريق المركزالثامن برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر فريق سيراميكا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة .



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 17 نقطة



2- القناة 12 نقطة



3- جمهورية شبين 11 نقطة



4- منتخب السويس 11 نقطة



5- النجوم 9 نقاط



6- النصر 9 نقاط



7- الداخلية 9 نقاط



8- كوكاكولا 9 نقاط



9- بتروجت 8 نقاط



10- المريخ 4 نقاط



11- الزرقا نقطتين



12- الترسانة نقطتين



