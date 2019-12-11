سفيرنا بإثيوبيا يكشف أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية (فيديو)

علق السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، على انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية، قائلًا إن 6 من القادة الأفارقة أكدوا مشاركتهم في منتدى أسوان، بالإضافة إلى بعض نواب رؤوساء الجمهورية، ورؤوساء مجلس النواب.



وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أنه سيكون هناك لقاءً ثريًا جدًا بين القادة الأفارقة في منتدى أسوان للسلام والتنمية، متابعًا: "الغد سيشهد جلسة رئاسية".



وأشار إلى أن مصر تتصدى للموضوعات شديدة الأهمية في القارة الإفريقية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يحاور القادرة الأفارقة، ويخرج رؤية في نهاية فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي، خلال منتدى أسوان.

