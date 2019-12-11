Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة بـ "الصف التاني" يُرسل إنتر ميلان خارج دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:03 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
Advertisements
ودع نادي إنتر ميلان الإيطالي دوري أبطال أوروبا من الباب الصغير، بعد خسارته أمام بدلاء برشلونة بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو.

أحداث الشوط الأول
بدأ الشوط الأول بهجوم إيطالي لكتيبة أنطونيو كونتي، سعياً في حسم أمور المجموعة وخطف بطاقة التأهل.
أضاع روميلو لوكاكو أخطر الفرص في الدقيقة العاشرة بعد مراوغة أومتيتي لكن الحارس نيتو تتصدى لها، تلاها تسديدة قوية لبيراجي تعامل معها نيتو.

على عكس مجريات الأمور سجل برشلونة الهدف الأول عبر كارليس بيريز، الذي إستغل خطأ جودين ليودعها الشباك في الدقيقة 23.

رد الإنتر بهدف البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 44 من صناعة زميله المتألق لاوتارو مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي.

أحداث الشوط الثاني
واصل الإنتر هجومه في الشوط الثاني سعياً لتسجيل هدف التقدم، لكن هجمات الفريق تكسرت على أقدام ثلاثي دفاع برشلونة توديبو وأومتيتي ولونجليه.

سجل البديل أنسوا فاتي هدف الفوز بعد نزوله بثوان قليلة في الدقيقة 86، ليقتل أحلام النيرادزوري تماماً، ويودع الإنتر البطولة من الدور الأول، ليتحول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي، في ظل فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين لهدف.

الترتيب النهائي للمجموعة السادسة

1- برشلونة 14 نقطة
2- بوروسيا دورتموند 10 نقاط
3- إنتر ميلان 7 نقاط
4- سلافيا براغ نقطتان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا برشلونة وإنتر الأن برشلونة انتر ميلان

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 4 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدفع بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع للسيارات في بلبيس

منذ ساعة و 11 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 3 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 5 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

موضوعات متعلقة

برشلونة ينتزع فوزًا ثمينًا من إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

«يلا شوت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

ترتيب المجموعة السادسة بعد موقعة سلافيا براج ضد برشلونة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

ترتيب المجموعه السادسه بعد تعادل برشلونة وسلافيا براج وفوز دورتموند علي إنتر ميلان

ملخص مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status