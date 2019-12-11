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موعد مباراة برشلونة القادمة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد يوم السبت القادم 14 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة القادمة وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية.

برشلونة يضرب إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
واسطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من البطولة.

أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان
وسجل هدفي نادي برشلونة كل من كارليس بيريز في الدقيقة 23 وأنسو فاتي في الدقيقة 86 بينما سجل هدف نادي إنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة 44 لينتهي اللقاء بفوز نادي برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا:

1- برشلونة 14 نقطة
2- بوروسيا دوروتموند 10
3- إنتر ميلان 7 نقاط
4- سلافيا براج نقطتين.

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موعد مباراة برشلونة القادمة ريال سوسيداد رياضة برشلونة وإنتر برشلونة

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