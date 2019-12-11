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برلماني: مشكلة الشهر العقاري تتبع لوزارة العدل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
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الشهر العقاري
الشهر العقاري
داليا الحسين
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طالب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، مضيفا: "علينا أن نفصله كهيئة مستقلة".

وأكد "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة تفعيل نص الدستور المادة 199، والتي تقول "الشهر العقاري والخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالحماية لتادية عملهم.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الشهر العقاري به جميع ممتلكات الدولة المصرية، وممتلكات الأفراد، وهذا الأمر يمثل خطورة، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تناول مشكلة الشهر العقاري.
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