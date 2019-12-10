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الصغار يفعلونها .. ترتيب مجموعة برشلونة بعد نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:56 م
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ترتيب مجموعة برشلونة
ترتيب مجموعة برشلونة
محمد جمال
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أقصي برشلونة الإسبانى نظيره إنتر ميلان الإيطالي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزورى.

ولعب برشلونة بالعديد من اللاعبين الشباب أبرزهم كارليس بيريز وفيربو وانسو فاتي، وتقدم برشلونة فى الدقيقة 23 من زمن المباراة عن طريق بيريز قبل أن يتعادل انتر ميلان عن طريق روميلو لوكاكو مهاجم الفريق فى الدقيقة 44 من زمن الشوط.

وشهد الشوط الثانى هجوما قويا من إنتر ميلان من أجل السعي للفوز والصعود لدور ال 16 ولكن جاءت الدقيقة 86 لتقلب مشهد الختام عندما سجل انسو فاتى هدف البارسا الثاني من صناعة لويس سواريز، ليصعد برشلونة متصدرا للمجموعة وبجانبه بوروسيا دورتموند الألمانى.

ترتيب المجموعة بعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان

برشلونة الإسبانى 14 نقطة
بوروسيا دورتموند الألمانى 10 نقاط
إنتر ميلان الإيطالي 7 نقاط
سلافيا براج التشيكي نقتطين

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رياضة ترتيب مجموعة برشلونة برشلونة وإنتر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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