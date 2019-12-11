مبروك عطية: إفشاء أسرار الحياة الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي من الكبائر



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن بيت الزوجية يجب أن يكون مثل "التربة" لا تخرج منه الأسرار، موضحا أن السر يخرج من المنزل لو كان هناك مشكلة بين الزوجين وتدخل حكمين للإصلاح.



وحذر الدكتور مبروك عطية، من إفشاء أسرار بيت الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "الزوجة لما بتتخانق من زوجها نجدها تكتب على الفيسبوك حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله يا ظالم، ده شرشحة باسم الدين".



قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إن الرسول –صل الله عليه وسلم- نهى عن إفشاء أسرار البيوت، واعتبر ذلك من الكبائر، مثله مثل الانتحار.