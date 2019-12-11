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"يمر بأزمة نفسية فشنق نفسه".. النيابة تحقق في واقعة انتحار شاب في أوسيم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب ويدعى "مصطفى. ل" في عقده الثالث من العمر، بعدما أقدم على شنق نفسه بسقف غرفته، مستغلًا عدم تواجد أحد بالمنزل، بمنطقة الكوم الأحمر في أوسيم، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، إشارة من مستشفى أوسيم المركزي، تفيد استقبال شاب في العقد الثالث من عمره؛ ويدعى "مصطفى" جثة هامدة، وبه آثار خنق ومقيم بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث للفحص، وبسؤال زوجته، أكدت أن زوجها استغل عدم تواجدها بالمنزل وأقدم على الانتحار بشنق نفسه بسقف الغرفة، لافتة إلى أنها استعانت بالجيران لإنقاذه، ولكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، مشددة على أن زوجها كان في الفترة الاخيرة يمر بأزمة نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

انتحار شاب انتحار الجيزة أوسيم

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