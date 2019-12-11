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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-9-2019.. وتراجع ملحوظ في سعر الين الياباني
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
تباين أداء أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع ملحوظ فى سعر العملة اليابنية الين والذى هبط بنحو قرشين، مع تغيرات طفيفة في باقى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0761 جنيهًا للشراء 16.2021 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8155 جنيهًا للشراء 17.9617 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1802 جنيهًا للشراء 21.3479 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3060 جنيهًا للشراء 16.4405 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8071 جنيهًا للشراء 14.9273 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2866 جنيهًا للشراء 4.3207 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.9393 جنيهًا للشراء 53.3719 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3762 جنيهًا للشراء 4.4114 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2835 جنيهًا للشراء 2.3021 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0761
|
16.2021
|
يورو
|
17.8155
|
17.9617
|
جنيه إسترليني
|
21.1802
|
21.3479
|
فرنك سويسري
|
16.3060
|
16.4405
|
100 ين ياباني
|
14.8071
|
14.9273
|
ريال سعودي
|
4.2866
|
4.3207
|
دينار كويتي
|
52.9393
|
53.3719
|
درهم اماراتي
|
4.3762
|
4.4114
|
اليوان الصيني
|
2.2835
|
2.3021
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