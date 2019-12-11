أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-9-2019.. وتراجع ملحوظ في سعر الين الياباني

أسعار العملات الأجنبية اليوم





تباين أداء أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع ملحوظ فى سعر العملة اليابنية الين والذى هبط بنحو قرشين، مع تغيرات طفيفة في باقى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0761 جنيهًا للشراء 16.2021 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8155 جنيهًا للشراء 17.9617 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.1802 جنيهًا للشراء 21.3479 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.3060 جنيهًا للشراء 16.4405 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.8071 جنيهًا للشراء 14.9273 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2866 جنيهًا للشراء 4.3207 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.9393 جنيهًا للشراء 53.3719 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3762 جنيهًا للشراء 4.4114 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2835 جنيهًا للشراء 2.3021 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0761 16.2021 يورو 17.8155 17.9617 جنيه إسترليني 21.1802 21.3479 فرنك سويسري 16.3060 16.4405 100 ين ياباني 14.8071 14.9273 ريال سعودي 4.2866 4.3207 دينار كويتي 52.9393 53.3719 درهم اماراتي 4.3762 4.4114 اليوان الصيني 2.2835 2.3021





