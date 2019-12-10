رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق يكشف كارثة تهدد تاريخ مصر (فيديو)

قال سامى إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن ممتلكات مصر من عام 1923 وحتى اليوم موجودة في دار محفوظات الشهر العقاري بالدقي، مشيرا إلى أن الإجراءات التى يتم إبرامها يرسل منها نسخ وتحفظ فى هذه الدار.



وأضاف " إمام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تاريخ مصر مهدد بالحرق والضياع والسرقة، مشيرا إلى أن هناك نسخا في بعض المكاتب ولكن الأصل في هذه الدار.



وطالب رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، بأرشفة تلك الوثائق للحفاظ عليها، بالإضافة إلى تطوير دار المحفوظات التي تمثل أمن قومي لمصر.

