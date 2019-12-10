خالد النبوي: و إذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِل

يحرص الفنان خالد النبوي على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات صورة له من مسلسل "ممالك النار".



وعلق النبوي على الصورة الخاص به قائلا "و إذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِل"



يذكر أن مسلسل "ممالك النار" ل خالد النبوي حقق نجاحاً كبيراً وردود أفعال جيدة من قبل الجمهور، وأشاد الجمهور بأداء خالد النبوي المتميز.



ممالك النار تدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها فى يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز على العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية فى الفترة مابين ١٥١٢ إلى ١٥٢٠.



بالإضافة إلى أن "ممالك النار" يرصد المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.



يضم "ممالك النار" نخبة من النجوم فى عالمنا العربي وهما "خالد النبوي، رشيد عساف، منى واصف، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، رنا شميس، عاكف نجم، ياسين بن قمرة.