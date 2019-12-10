"ست الدنيا" تنير مسرح الهناجر في ملتقى "بكرة أحلى"



حيث عرضت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، مسرحية "ست الدنيا " من إنتاج الفرقة، وهو يجسد الحارة المصرية بكل تفاصيلها وعلاقة أهل الحارة ببعضهم ومايجرى فيها من أحداث يومية.



وقالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير عام الفرقة، إن الفرقة مشاركة بغناء فردي قدمه سيد أنور حركي، ومعرض فنون تشكيلية افتتحه الدكتور فتحي عبد الوهاب والفنانة منة حلمي، وأهدينا الملتقي أغنية بعنوان "احلم" من إهداء ابراهيم الحسيني، وتلحين وغناء الفرقة مع أحمد الناصر.



"ست الدنيا" نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة، تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، والبطولة للفنانين" أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر"، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.



يذكر أن هذه ليست المشاركة الأولى للفرقة فى فعاليات الملتقى، حيث شاركت الفرقة العام الماضي بمعرض الفنون التشكيلية لأعضاء الفرقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تقديم عرض "الحكاية روح" من إنتاج الفرقة.

شارك البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في فعاليات الدورة السابعة من ملتقى "بكرة أحلى" لذوي القدرات الخاصة، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، لدعم ذوي القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز الهناجر للفنون.