أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: كارتيرون يصدم إدارة الأبيض.. وحسم موقف بوطيب من الرحيل.. وموعد مباراة الزمالك المقبلة

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مفاجأة بوطيب و موقف محرج من كارتيرون و غياب شيكابالا وغيرها من الأحداث الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





كارتيرون يحرج الزمالك

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إدارة القلعة البيضاء، بعدم التفاوض مع أي لاعب دون الرجوع إليه.

وطالب كارتيرون من إدارة الزمالك تأجيل ملف المفاوضات في الفترة الحالية، لحين الانتهاء من التقرير الذي يجهز له بشأن حالة اللاعبين الحاليين.





بوطيب يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

حسم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه بشأن فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ورفض اللاعب التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الإدارة البيضاء لفسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين وسط حل الإدارة الودي معه.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





نجمي الزمالك يغيبان عن مران اليوم

أدى لاعبو نادي الزمالك اليوم مرانهم الجماعي بشكل طبيعي استعداد لمواجهة نظيره نادي بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران الزمالك اليوم غياب محمود عبد الرازق شيكابالا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، بينما غاب محمد عبد الشافي عن التدريبات لظروف خاصة.





أزمة في الزمالك بسبب شيكابالا

تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الأبيض المقبلة امام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب شيكابالا عن المباراة، بعد تخلفه عن التدريبات الأخيرة للزمالك بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، حيث غاب اللاعب عن المران منذ مشاركته الأخيرة في مواجهة أول أغسطس بدور أبطال أوروبا.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



