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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2019.. والمعدن الأصفر يستأنف الصعود

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء،  مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  571.23 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.44  جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 761.62 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,331 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
ارتفعت اسعار الذهب ليصعد سعر الجرام بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   571.23 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر666.44 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر761.62 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,331 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 761.62جنيه      

 47.13 $

سعر الذهب عيار 22

 698.16جنيه

 43.20 $

اسعار الذهب عيار 21

666.44جنيه       

41.24 $

اسعار الذهب عيار 18

 571.23جنيه

35.35 $

سعر الذهب عيار 14

444.28جنيه

27.49 $

سعر الذهب عيار 12

380.81جنيه

23.57 $

سعر الذهب عيار 9

285.61جنيه

17.67 $

اسعار أوقية الذهب

23,686 جنيه

1,466 $

اسعار جنيه الذهب

5,331 جنيه

329.93 $

اسعار كيلو الذهب

761,622 جنيه

47,132 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

10 ديسمبر

761.62

666.44

571.23

444.28

380.81

9 ديسمبر

758.50

663.70

568.88

442.46

379.25

8 ديسمبر

758.20

695.44

568.66

442.28

379.10

7 ديسمبر

758.20

663.44

568.66

442.28

379.10

6 ديسمبر

785.56

663.75

568.93

442.49

379.28

5 ديسمبر

766.24

670.39

574.69

446.97

383.12

4 ديسمبر

764.70

669.13

573.53

446.08

382.35

3 ديسمبر

766.01

670.27

574.52

446.84

383.00

2 ديسمبر

757.55

662.87

568.17

441.91

378.78

1 ديسمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71



أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 1468.10 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1464.29 دولار للأوقية.

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