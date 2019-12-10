اتهام وزير الأمن المكسيكي السابق بتجارة المخدرات

ألقي القبض على وزير الأمن المكسيكي السابق، خينارو غارسيا لونا، في الولايات المتحدة، ووجهت له تهم تتعلق بتجارة المخدرات وقبول رشاوي من زعيم عصابة سينالو خواكين جوزمان الشهير بـ"التشابو".







ووجهت النيابة الفيدرالية لدائرة شرق نيويورك لغارسيا لونا 3 تهمة تتعلق بالتآمر لتجارة الكوكايين في الولايات المتحدة والإدلاء بشهادات كاذبة، وفقاً لنص الاتهام.







وقال النائب الفيدرالي ريتشارد دونوف أن "غارسيا لونا متهم بقبول ملايين الدولارات في صورة رشاوي من الـ(تشابو) أثناء أداء وظيفته".







ووفقاً لنص الاتهام فقد تلقى المتهم، الذي كان وزيراً للأمن بين 2006 و2012، هذه الأموال حتى يمنح الحماية للعصابة لكي تواصل ممارستها لأنشطتها الاجرامية.