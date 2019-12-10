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اتهام وزير الأمن المكسيكي السابق بتجارة المخدرات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ألقي القبض على وزير الأمن المكسيكي السابق، خينارو غارسيا لونا، في الولايات المتحدة، ووجهت له تهم تتعلق بتجارة المخدرات وقبول رشاوي من زعيم عصابة سينالو خواكين جوزمان الشهير بـ"التشابو".



ووجهت النيابة الفيدرالية لدائرة شرق نيويورك لغارسيا لونا 3 تهمة تتعلق بالتآمر لتجارة الكوكايين في الولايات المتحدة والإدلاء بشهادات كاذبة، وفقاً لنص الاتهام.



وقال النائب الفيدرالي ريتشارد دونوف أن "غارسيا لونا متهم بقبول ملايين الدولارات في صورة رشاوي من الـ(تشابو) أثناء أداء وظيفته".



ووفقاً لنص الاتهام فقد تلقى المتهم، الذي كان وزيراً للأمن بين 2006 و2012، هذه الأموال حتى يمنح الحماية للعصابة لكي تواصل ممارستها لأنشطتها الاجرامية.



ولكن الاتهام لا يقتصر على هذه الفترة فقط بل أيضاً بداية من 2001 حيث شغل لونا بين 2001 و2005 رئاسة الوكالة الفيدرالية المكسيكية للتحقيقات.
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وزير الأمن المكسيكي السابق تجارة المخدرات القبض اتهام

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