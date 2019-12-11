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فاروق الباز: "السيسي عارف خيبة مصر فين"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كساب أحمد
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قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، إنه متفائل جدًا بمستقبل مصر الفترة المقبلة، خاصة التنمية تحدث في كافة المجالات، معقبًا: "الحمد لله الرئيس السيسي رجل محترم، وعارف الخيبة بتاعتنا فين".

وتابع "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن خطة التنمية التي يقودها الرئيس السيسي في كافة المجالات، ومن الممكن أن تعيد مصر إلى ما كنت عليه من نهضة وتقدم.

وفي جانب آخر قال، إنه حتى الآن يذاكر ويقرأ الكتب، ولم يتوقف عن الدراسة، معقبًا: "أنا بقرأ أكثر من ولادي، والممرضة قالت لي لسه بتذاكر يا دكتور، أنت مزهقتش، أنا مستمر في المذاكرة، لأن العلم بالنسبة لي مزاج، ولدي نشوة في التعلم أكثر".
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