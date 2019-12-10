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هدف محمد صلاح اليوم أمام سالزبورج في دوري ابطال اوروبا (فيديو)
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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هدف محمد صلاح اليوم، تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ريد بول أرينا"، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة من بطولة دوري ابطال اوروبا 2020/2019.
هدف محمد صلاح اليوم أمام سالزبورج
وأحرز صلاح الهدف في الدقيقة 58 من زمن المباراة، وبعد دقيقة واحدة من افتتاح نابي كيتا التسجيل في الدقيقة 57، حيث أن هدف محمد صلاح اليوم تسبب في ذهول من شاهده.
وبهذا الهدف، دخل محمد صلاح قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 4 أهداف سجلها حتى الآن خلال النسخة الحالية من البطولة.
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