هدف محمد صلاح اليوم أمام سالزبورج في دوري ابطال اوروبا (فيديو)

وأحرز صلاح الهدف في الدقيقة 58 من زمن المباراة، وبعد دقيقة واحدة من افتتاح نابي كيتا التسجيل في الدقيقة 57، حيث أن

هدف محمد صلاح اليوم تسبب في ذهول من شاهده