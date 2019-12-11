Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بومبيو" يحذر روسيا من التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية: "غير مقبول"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:34 ص
Advertisements
بومبيو ونظيره الروسي
بومبيو ونظيره الروسي
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
قال وزير الخارجية مايك بومبو اليوم الثلاثاء، إن أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية "غير مقبول" وحذر روسيا ودول أخرى من أن إدارة ترامب ستحمي نزاهة التصويت.

وفي محادثات واسعة النطاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، شملت أيضا نزاعات حول اتفاقيات الحد من الأسلحة، أوكرانيا وسوريا وفنزويلا، قال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك في وزارة الخارجية أن الإدارة ستواجه التدخل في الانتخابات في الماضي والمستقبل.

وقبل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، كرر لافروف نفي الروسي للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال إن استنتاج مجتمع الاستخبارات الأمريكي بأن روسيا تدخلت لصالح ترامب "لا أساس له".

وقال بومبو عن التدخل في الانتخابات "كنت واضحا: هذا غير مقبول وأوضحت توقعاتنا بشأن روسيا." 

وأضاف، أن إدارة ترامب ستعمل دائمًا على حماية نزاهة انتخاباتنا، إذا اتخذت روسيا أو أي جهة فاعلة أجنبية خطوات لتقويض عملياتنا الديمقراطية، فسوف نتخذ إجراءات استجابة لذلك.

كما سخر لافروف من موجة الشكوك التي تغلبت على واشنطن، فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات، مما جدد مطالب بإعطاء دليل على مثل هذا النشاط لموسكو.

وقال لافروف، إن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها، لم يقدم لنا أحد هذا الدليل لأنه ببساطة غير موجود." 

ولم يظهر بومبيو متأثرًا بعرض لافروف، وقال إن الولايات المتحدة نشرت بالفعل استنتاجاتها.

وقال عن النتيجة "لا نعتقد أن هناك أي خطأ بشأن ما حدث".

كما طغت على زيارة لافروف لواشنطن، وهي الأولى له منذ مايو 2017، من خلال تقديم مجلس الشكاوى لمقاضاة تتعلق بتقصير الاتهامات ذات الصلة بأوكرانيا من قبل هيئة الرقابة الداخلية التابعة 
وهدد الأمران بتقزيم الدبلوماسية التي كان يأمل الجانبان أن تؤدي إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو، وأشار لافروف وبومبو إلى التعاون في جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات التي استمرت على الرغم من التوترات وأعربت عن أملها في إمكانية تحقيق الأهداف المشتركة لكوريا الشمالية وإيران.

ولكنهم أقروا أيضًا، بأن الاختلافات مهمة وتشمل معاهدة الحد من الأسلحة الجديدة التي ستنتهي في العام القادم وطرد الدبلوماسيين المتبادلين من قبل البلدين.

وفيما يتعلق بالمعاهدة، يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد المعاهدة، لكن ترامب قال إنه يريد ضم الصين إذا تم تمديدها، أشار لافروف إلى أن بكين قالت إنها غير مهتمة بالانضمام لكنه أكد رغبة موسكو في إبقاء الصفقة على قيد الحياة.

وبعد المؤتمر الصحفي، كان على بومبيو ولافروف القيام برحلة قصيرة إلى البيت الأبيض، حيث سيلتقيان مع ترامب، وقد عقد آخر اجتماع من هذا القبيل بعد فترة وجيزة من طرد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وهي خطوة قال الرئيس الجمهوري في وقت لاحق إنها اتخذت بسبب التحقيق الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، هاجم ترامب بديل كومي، كريستوفر وراي، الذي اختاره لهذا المنصب، لموافقته على استنتاج المفتش العام بأن التحقيق الروسي لم يكن له دوافع سياسية. 

وفي الوقت نفسه، كشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن مقالتين بتوجيه الاتهام ضد ترامب، متهمين إياه بإساءة استخدام سلطته عن طريق حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، ما لم يتعهد زعيمها الجديد بالتحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن وعرقلة الكونغرس برفضه التعاون مع التحقيق، ونفى ترامب ارتكاب أي شيء خاطئ.

وعلى الرغم من أن التحقيق في قضية المساءلة يركز على أوكرانيا، التي تقاتل الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرقها، إلا أن روسيا كانت موضوعًا رئيسيًا في الإجراءات. أخبر العديد من الشهود المحققين أن المدافعين عن ترامب يرددون حملة تضليل روسية من خلال اتهام أوكرانيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 2016 قبل انتخابات 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لافروف روسيا دونالد ترامب ايران الرئيس الابيض الانتخابات

أخبار تهمك

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 9 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 8 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 9 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: ترامب يعمل لمنع تدخل روسيا مجددًا في الانتخابات الأمريكية

ترامب يعرب عن قلقه من تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وزير الخارجية الأمريكي يهدد روسيا بـ"عواقب" إذا تدخلت بالانتخابات

بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة بين بوتين وترامب على هامش "العشرين"

واشنطن بوست تكشف اعتراف ترامب بالتدخل في انتخابات بلدان آخرى

الكشف عن تفاصيل مكالمة جديدة لترامب مع رئيس وزراء أستراليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status