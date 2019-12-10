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أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: سر تأجيل الإعلان عن الصفقة الكبري.. وفايلر يطلب التعاقد مع هذا اللاعب وتفاصيل صفقة كهربا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء
أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها التفاصيل الكاملة للتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء

1- استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره وادي دجلة غدًا.

وجاءت قائمة الأهلي كلا من :-

محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي.

رامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وضمت قائمة المستبعدين :كريم نيدفيد ومحمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول بسبب الإصابة، وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وجيرالدو دا كوستا وحسين السيد لوجهة نظر فنية.

2- التفاصيل الكاملة لتوقيع "كهربا" مع الأهلي

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمارد الأحمر، مساء اليوم لمدة أربعة مواسم ونصف على أن يتحمل قيمة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلقيه أي عقوبات مادية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 10 / 12 / 2019

3- فايلر يطمئن على المصابين في الأهلي:

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وتحديد موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعود علي معلول للتدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، وتعافيه من إصابة العضلة الضامة، كما يعود محمود متولي للمران الجماعي خلال أسبوعين، بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية.

ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاجي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.

4- سر تأجيل اعلان الأهلي التعاقد مع كهربا:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للإعلان عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو ألافيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عن أسباب تأخر الإعلان عن الصفقة حتى الآن رغم الاتفاق على كل ما يخص اللاعب من راتب ودفع الشرط الجزائي لناديه.

وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت بين أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء واللاعب، ووافق على توقيع العقود لمدة أربعة مواسم ونصف، مع تقاضيه راتب مثل الفئة الأولى وهو 9 ملايين جنيهًا بالموسم الواحد.

وأضاف المصدر: "في البداية كان هناك رفض من الإدارة بشأن منح كهربا عقدًا مثل لاعبو الفئة الأولى، إلا أنه تم الموافقة فيما بعد بعدما قام اللاعب بتقديم كل الولاء من أجل ارتداء الفانلة الحمراء مع بداية العام الجديد.

واختتم المصدر: "نقطة الخلاف الحالية هي أن النادي الأهلي، مُتمسك بوضع بند في عقد اللاعب يتعلق بنسبة المشاركات، وهو ما يرفضه كهربا، مطالبًا بالتنازل عن هذا البند ليوقع عقود انتقاله.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

5- الأهلي يرفض فتح باب الاستبدال في يناير:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للإعلان عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو ألافيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عن أسباب تأخر الإعلان عن الصفقة حتى الآن رغم الاتفاق على كل ما يخص اللاعب من راتب ودفع الشرط الجزائي لناديه.

وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت بين أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء واللاعب، ووافق على توقيع العقود لمدة أربعة مواسم ونصف، مع تقاضيه راتب مثل الفئة الأولى وهو 9 ملايين جنيهًا بالموسم الواحد.

وأضاف المصدر: "في البداية كان هناك رفض من الإدارة بشأن منح كهربا عقدًا مثل لاعبو الفئة الأولى، إلا أنه تم الموافقة فيما بعد بعدما قام اللاعب بتقديم كل الولاء من أجل ارتداء الفانلة الحمراء مع بداية العام الجديد.

واختتم المصدر: "نقطة الخلاف الحالية هي أن النادي الأهلي، مُتمسك بوضع بند في عقد اللاعب يتعلق بنسبة المشاركات، وهو ما يرفضه كهربا، مطالبًا بالتنازل عن هذا البند ليوقع عقود انتقاله.

6- فايلر يطلب هذه الصفقة من إدارة الأهلي:

تناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر احتياجات الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعقد اللجنة جلسة حاسمة مع المدرب السويسري خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث المراكز التي يحتاج الفريق الأحمر لتدعيمها.

وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ضرورة التعاقد مع مدافع في يناير المقبل لدعم خط الدفاع والذي يعاني منذ تعرض محمود متولي للإصابة في شهر سبتمبر الماضي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

وعرضت اللجنة على المدرب السويسري أكثر من لاعب مثل أسامة جلال مدافع إنبي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لاختيار أحدهما للتفاوض مع أنديتهما تمهيدًا لضم أحد منهما في يناير المقبل.

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