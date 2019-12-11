"الباز": والدي كان أزهرياً ولم يطلب من بناته بارتداء الحجاب

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، والده كان شيخًا في الأزهر الشريف وعلم الشيخ محمد متولي الشيخ الشعراوي 12 عامًا، ورغم ذلك عندما كان يسأله سؤال في الدين لم يكن يرد عليه، ويطالبه بالإطلاع للمعرفة.



وتابع "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مشايخ الأزهر في الماضي كانوا يتعلمون بعض العلوم الرياضية وبعض العلوم الحديثة التي ليس لها علاقة بالدين، من أجل زيادة المعرفة.



ولفت إلى أن والده رغم كونه شيخًا في الأزهر لم يطلب من أحد من بناته او أحد بارتداء الحجاب، معقبا: "الدين المعاملة، وجمع العلم والمعرفة والتفاهم، والدين أكبر من المظهر، الدين الاخلاق والمعاملة مع الناس، ولا يجب أن نختزله في الشكل، الدين مش إن المرأة تغطي رقبتها أو يديها، الدين أوسع من كده بكتير".

