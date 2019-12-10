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أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقته الكبري مقابل 110 مليون يورو نجم الفريق يرفض الرحيل ومفاجأة عن عودة نيمار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعدادات الفريق لمواجهة فريق إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 10 - 12 - 2019 :-

- مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مُهددة بالتأجيل مجددًا

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد المقرر لها الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وذكرت إذاعة "RAC 1" الاسبانية أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للمرة الثانية، بعدما سبق وتم تأجيل المباراة من 26 أكتوبر الماضي إلي 18 ديسمبر الجاري، بسبب الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا اعتراضًا على سجن بعض زعماء كتالونيا.

- بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

قال الصحفي ماركوس لوبيز في تصريحات لقناة TV3 أن برشلونة اتجه بقوة للتعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي ليكون بديل للمهاجم الحالي سواريز، واكد الصحفي على أن قيمة التوقيع مع لاوتارو 110 مليون يورو وهي أقل مما تم دفعه للثنائي جريزمان وديمبيلي في الماضي.

- مفاجأة جديدة بشأن صفقة برشلونة القادمة

بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية في إسبانيا فإن برشلونة يحب لاوتاورو مارتينيز لكن المسئولين الفنيين داخل الناي الكتالوني تبحث عن بدائل آخرى لتعزيز رأس الحربة، لأن سعر الارجنتيني "مبالغ فيه"، ولا يوجد أموال في خزائن الكامب نو، وأضافت التقارير بأنه مع احتمال عودة نيمار الصيف المقبل، يبحث البارسا عن رأس حربة بسعر معقول.

- راموس يسخر من ميسي ورونالدو بسبب الكرة الذهبية

قام مدافع فريق ريال مدريد سيرجيو راموس بالسخرية من زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على حيازتهم لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وقال راموس خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية : "يمنكن لفرانس فوتبول صُنع كرة ذهبية يتنافس عليها ميسي ورونالدو، وأخرى لباقي اللاعبين".

- خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

صرح رئيس نادي النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتومو أن مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا مرحب به للعودة إلى الفريق في أي وقت، وفي الوقت الذي يمر فيه الإسباني حاليًا في منتصف موسمه الرابع مع فريق مانشستر سيتي ، لا تزال الشكوك قائمة بشأن المدة التي سيظل فيها المدرب البالغ من العمر 48 عامًا في استاد الاتحاد.

- نجم برشلونة يعلن عدم رحيله في يناير

قال ايفان راكتيتش لاعب فريق برشلونة في تصريحات لموقع Goal.com: "حدثت الكثير من الأشياء في الأشهر القليلة الماضية. في بعض الأحيان، وحدث أشياء لا يمكنك فهمها  لكن عليك قبولها، ولقد حدث لي هذا لا أحد يعطيك أي شيء، واريد أن أبذل قصارى جهدي، وإذا كنت أستطيع اللعب هنا، فقلت دائمًا أنه لا يوجد مكان أفضل من برشلونة للحفاظ على الفوز بالبطولات، إنه المكان المثالي بالنسبة لي".

- نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير المقبل

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وضع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة على رأس اهتماماته من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

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