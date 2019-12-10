البورصة الأمريكية تواصل التراجع في ختام التعاملات





واصلت البورصة الأمريكية التراجع بختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضين الأمريكيين يخططون لتأجيل التعريفات الجمركية على الصين والتي تدخل حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية.





وأشار تقرير لصحيفة "ثاوس تشينا مورنينج بوست" إلي أنه من غير المحتمل أن تتوصل الصين والولايات المتحدة لصفقة تجارية هذا الأسبوع قبل دخول التعريفات الأمريكية حيز التنفيذ.









وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27881 نقطة.





وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3132 نقطة.





وهبط مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 8616 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.441.