Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تواصل التراجع في ختام التعاملات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:15 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements

واصلت البورصة الأمريكية التراجع بختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضين الأمريكيين يخططون لتأجيل التعريفات الجمركية على الصين والتي تدخل حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية.

وأشار تقرير لصحيفة "ثاوس تشينا مورنينج بوست" إلي  أنه من غير المحتمل أن تتوصل الصين والولايات المتحدة لصفقة تجارية هذا الأسبوع قبل دخول التعريفات الأمريكية حيز التنفيذ.


وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27881 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو  0.1 بالمائة ليسجل 3132 نقطة.

 وهبط مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 8616 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.441.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤشر داو جونز لاتفاق التجاري البورصة الأمريكية

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا plus

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة أون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر BEIN HD كورة لايف رابط برشلونة live مباشر يلا شوت

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تواصل التراجع فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات بقيادة "بروكتل أند جامبل"

البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"ناسداك" و"ستاندرد.أند.بورز" يسجلان مستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات بضغط من تصريحات "ترامب"

البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status