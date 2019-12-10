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محمد صلاح على بعد خطوة واحدة لمعادلة رقم ميسي في التشامبيونزليج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:17 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في قيادة الريدز للتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف عالمي في مرمى سالزبورج النمساوي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وانتهت المباراة بهدفين دون رد لرفقاء صلاح في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليقترب صلاح من رقم قياسي جديد.

وكشف موقع "أوبتا للإحصائيات" أن محمد صلاح أصبح على بعد هدف وحيد لمعادلة رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بهدفه اليوم في مرمى سالزبورج، حيث وصل صلاح بهدفه اليوم للمساهمة في 27 هدفًا في دوري أبطال أوروبا لصالح ليفربول، بواقع "19 هدف، وصناعة 8 أهداف"، وذلك في موسم الثالث مع الريدز منذ انضمامه للفريق في 2017.

وأصبح صلاح بذلك على بعد هدف من معادلة رقم ميسي، حيث تمكن الأرجنتيني في  المساهمة بـ 28 هدف، ما بين التهديف وصناعة الأهداف كأسرع لاعب حينها يصل لهذا المعدل في الموسم الثالث فقط مع بدايته في الفريق.

وتأهل ليفربول متصدرا للمجموعة برصيد 13 نقطة، ورافقه فريق نابولي الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يلعب سالزبورج في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث.

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محمد صلاح وميسي محمد صلاح صلاح رقم ميسي رقم صلاح دوري أبطال اوروبا

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