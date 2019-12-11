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مدير فرقة مشاركة بمنتدى شباب العالم: "سنتواصل مع شعوب الدول بالموسيقى"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
أمنية فوزي
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قال حسن أحمد، مدير إحدى الفرق المشاركة بمسرح منتدى شباب العالم، إنهم يستعدون لمنتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم سوف يوصل الكثير من الأفكار هذا العام عن طريق الموسيقى.

وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن الموسيقى لغة تواصل مع الشعوب الأخرى، معلقًا: "سنتواصل مع الشعوب الأخرى عن طريق موسيقتنا وروحنا، وسنقدم لهم موسيقى الشباب المصري الذي لديه طاقات كبيرة جدًا لتوصيل رسالته".

وأشار إلى أنهم لديهم 12 عازف؛ لتقديم مقطوعات موسيقية، لافتًا إلى أنهم يقدمون الفن بكل أشكاله؛ للتواصل مع شباب البلدان الأخرى، لافتًا إلى أن عروضهم على المسرح بالتعاون مع الدول الأخرى ستكون يومي 15 و16 ديسمبر بمنتدى شباب العالم.
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