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مبروك عطية يحذر من شيء بشع يحدث بسبب "فيسبوك"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
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مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إن الشرع أطلق على من يفسد بين الزوجين صفة "المخبب"، معتبرًا أن موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تسبب في إفساد الكثير من العلاقات الزوجية، منوهًا بأن الطلاق بسبب الفيسبوك من أبشع أنواع الطلاق.

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الزوجة تعتقد أن المنشورات التي ينشرها زوجها حال خلافهما يقصدها بيها، فضلا على أن هناك خلافات تحدث بين الزوجين بسبب عدم إعطاء الزوج أو الزوجة باسوورد الفيسبوك لبعضهما.

وحذر الدكتور مبروك عطية، من خطورة "الفيسبوك"، قائلا: "ده عالم افتراضي.. اعتبروه لعبة"، منوهًا بأن من حق الوالدين الإطلاع على حسابات أبنائهم حماية لهم.
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الكلمات المفتاحية

مبروك عطية فيسبوك شريف عامر

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