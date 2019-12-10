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زيدان يطلق تصريحًا مثيرًا للجدل بشأن الكلاسيكو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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بوابة الفجر
وكالات
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رفض المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، الحديث حول دعوة إحدى الحركات الانفصالية (Tsunami Democratic) للاحتجاج بالتزامن مع مواجهة "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة على ملعب الكامب نو يوم 18 من الشهر الجاري.



وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء عشية مواجهة كلوب بروج البلجيكي في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا "لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر. ما يهمني فقط هو مباراة الغد. نركز فقط في مباراة الغد. وما دون ذلك سيأتي في موعده، ولدينا الوقت الكافي للتفكير فيه".



وكانت الحركة الانفصالية دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في محيط ملعب الكامب نو قبل ساعات من إقامة "الكلاسيكو"، احتجاجاً على بعض الأحكام الصادرة ضد مجموعة من قادة الإقليم المؤيدين لاستفتاء الانفصال.



إلا أنه إزاء إصرار الصحافيين على الحديث في هذا الجانب غير الرياضي الذي يؤثر بدوره على "الميرينغي"، أشار المدرب الفرنسي إلى أنه "يوجد بعض الأشياء التي لا يمكنك السيطرة عليها".



وأردف "ما يمكننا السيطرة عليه هو ما يتعلق بكرة القدم، ما جئنا من أجله. بعيداً عن الآراء والمواضيع العديدة، لا أقحم نفسي فيها".



ورفض زيدان أيضاً التعليق على إذا ما كان يرى تأجيل الموعد الأصلي الذي كانت ستقام المباراة فيه، 26 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في صالح فريقه، ولكنه اكتفى بإيضاح أنه لم يشعر مطلقاً كلاعب بالخوف داخل الملعب، بغض النظر عما يحدث بالخارج.



وأكد "عندما تبدأ المباراة، لم يحدث لي هذا الأمر مطلقاً. الخوف من اللعب عندما نكون داخل الملعب، لم يحدث أبداً".
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