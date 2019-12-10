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نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة الإنتر ضد برشلونة
تنطلق مباراة الإنتر ضد برشلونة في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.
كورة لايف kora live لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الإنتر ضد برشلونة
تقام مباراة بالإنتر ضد برشلونة على ملعب "سان سيرو"، معقل النيراتزوري ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD.
يلا شوت توداي yalla shoot today فالفيردي يتسلح بتواجد جريزمان
كول كورة cool kora، حيث يعول إرنستو فالفيردي على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة إنتر، ويتمثل المثلث الهجومي الآخر بتواجد كلاً من أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، ولويس سواريز في قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم.
كورة ستار KORA STAR لمعرفة ترتيب الفريقين في المجموعة
يدخل نادي برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 11 نقاط متفوقًا بفارق أربعة نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
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