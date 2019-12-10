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رابط بي ان سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش برشلونة live

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:50 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه انطونيو كونتي نظيره فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا GOAL KOORA.

كورة ستار كونتي يصدم ميسي قبل مواجهة برشلونة YALA KOORA :-
كورة أونلاين وقال انطوني كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي إن برشلونة يمتلك لاعبين مميزين حتى في حال عدم مشاركة ميسي، وان الفريق قدم مباراة مميزة على ملعب الكامب نو في مباراة الذهاب بالرغم من الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد BEIN MATSH بسبب بعض الأخطاء الفردية من خط الدفاع، وأكد أن فريقه سوف يدخل مباراة البارسا من أجل الفوز فقط لحسم بطاقة التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA

ترتيب مجموعة إنتر ميلان وبرشلونة COOL KOORA :-
1- برشلونة 11 نقطة.
2- إنتر ميلان 7 نقاط.
3- بوروسيا دورتموند 7 نقاط.
4- سلافيا براج نقطتين.

ويدخل فريق إنتر ميلان مباراة برشلونة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم البطاقة الثانية في التأهل من دور المجموعات بدون النظر لنتيجة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد فريق سلافيا براج YALA KOORA وفي حال تعادل الإنتر سيحتاج إلى عدم فوز الفريق الألماني من أجل التأهل أيضاً KOORA ONLINE.

يلا كورة ويتفوق الفريق الايطالي على بوروسيا دورتموند في المواجهات المباشرة حيث فاز عليه في السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وخسر منه في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين مما يجعل الإنتر يصعد في حال التساوي في عدد النقاط YALA SHOOOT PLUS.

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