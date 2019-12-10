شيبة والـ8% يفاجأن الجمهور بكليب "إمتى" عبر اليوتيوب

طرح منذ قليل، فريق الـ8% والمطرب الشعبي أحمد شيبة، ديو جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "إمتى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية في الدقائق الأولى من طرحه.

"إمتى"، غناء اوكا وارتيجا، وأحمد شيبة، وكلمات وتوزيع اوكا ، وناي مودي، موسيقى أسامة طارق، ميكس وماستر اسامة طارق، وتقول كلمات الاغنية: "امتى ياناس أعمل حاجة ليا من زمان شقيان مش قادر طلعان عنيا، نتمنى لو مرة الدنيا متضحكش عليا، حلم نفسي اعيشه في يوم يبقى في اديا، متغرب على طول انا لوحدي تعبان من الفراق والناس اللي بعيد عندي، فين الحبايب اللي كانو سندني مش عاوز اموت ومحدش يكون جنبي، ليه لما اجي احب الاقي خداع، ملاين الناس شايفه حالتي في الضياع مبقتش امن تاني من كتر اللي باع، بحلم يبق حد جنبي وميقلش وداع".