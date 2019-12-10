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عاجل.. الدفع بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع للسيارات في بلبيس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق؛ شب في مصنع لتصنيع للسيارات بأحد المناطق الصناعية في بلبيس.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعيه ناحية إنشاص الرمل في بلبيس.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع ب 18 سياره إطفاء وخزانين مياه، للسيطرة على النيران التي امتدت على مساحة كبيره من المصنع وتم إخماد النيران وأسفر الحريق عن تلفيات بالمنتحات ومواد التصنيع. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصنع سيارات حريق بلبيس أخبار

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