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عاجل.. رغم الفوز على جينك نابولي ينهي الاتفاق مع بديل أنشيلوتي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:45 م
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أنشيلوتي
أنشيلوتي
حسام مجدي
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تمكن نادي نابولي الإيطالي من الفوز على نظيره نادي جينك البلجيكي في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

إقتراب إقالة أنشيلوتي

وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية إلى أنه بالرغم من فوز نابولي الكبير اليوم إلا أن إدارة النادي لن تغير موقفها من إقالة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق من عمله.

سبب رغبة نابولي في إقالة أنشيلوتي

وحسب التقارير الصحفية فإن نادي نابولي يرغب في إقالة فالفيردي بسبب سوء الأداء والنتائج بالإضافة إلى الخلافات التي دخل فيها مع الإدارة مؤخرا.

نابولي ينهي الاتفاق مع جاتوزو

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن نادي نابولي أنهى الاتفاق بالفعل مع جنارو جاتوزو مدرب نادي ميلان السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لأنشيلوتي.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي نابولي أتفق على كافة الشروط مع جاتوزو ليتولى تدريب الفريق ومن الممكن ان يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

ترتيب نادي نابولي في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي نابولي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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