شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء

تعرض الإعلامي شريف عامر، مساء الثلاثاء، لموقف محرج، على الهواء، خلال تقديمه فقرة "ضيوف التاكسي" ، والتي يتقمص فيها دور سائق تاكسي، ليتحاور مع المواطنين عن حياتهم اليومية، في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وفوجىء "عامر"، بعد ركوب سيدتين معه، أنهم يعرفوا الفقرة التي يقدمها، ولهذا أوقفوه في الطريق، حيث قالت إحدهما: "إنت شريف عامر.. وإحنا شفناك وسبنا عربيتنا عشان نركب معاك.. بس خلاص الحركة دي بقت معروفة".



وعقب الإعلامي شريف عامر، "أول مرة اتعرض للموقف ده، هو الموضوع بقا واضح كده.. تيجي تصيده يصيدك زي ما بيقولوا".



هذا ويقدم الإعلامي شريف عامر ببرنامجه فقرة "ضيوف التاكسي" أسبوعيا.